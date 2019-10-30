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Что будет с курсом доллара после заседания ФРС США 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Какое будущее ждет доллар после заседания ФРС США
Фото: ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Российский рубль уверенно прибавлял в пятницу и в понедельник, несмотря на снижение ставки Банком России сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. Однако наступление российской валюты стало более осторожным во вторник. Пара "евро-рубль" в начале недели развернулась к росту вблизи отметки 70,5. Пару "доллар-рубль" начали выкупать на подходе к 63,5. Настороженность инвесторов нарастает в преддверии целого ряда важных для рынков событий, запланированных на вторую половину недели.
Для валют, как и для рынков акций, наиболее важным драйвером во второй половине дня в среду станет решение по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США. От американского Центробанка широко ожидается третье подряд снижение процентной ставки.
Стоит вспомнить, что первое, июльское, понижение сопровождалось комментариями, что это не начало продолжительной серии, а лишь небольшая "корректировка посреди экономического цикла". Прямо накануне решения по ставке долговые рынки оценивали 97% шанс снижения ставки в октябре, и наиболее вероятным считали сохранение этого уровня вплоть до июня будущего года.
В целом это соответствует весьма продолжительной паузе, хотя еще несколько недель назад участники закладывались на четвертое смягчение политики ФРС в декабре. Если в ФРС подтвердят, что намерены взять как минимум паузу, а то и вовсе закончить смягчения на этом, то доллар может получить внушительный рост спроса. Сигнал об окончании цикла смягчения монетарной политики может также стать громом среди ясного неба для рынков, штурмующих максимумы один за другим как раз в расчете на мягкость монетарной политики центральных банков по всему миру. В этих условиях пара "доллар-рубль" может оказаться под ударом, и в течение нескольких дней превысить отметку 65, направившись в область 67 до конца ноября. Пара "евро-рубль" при жестком сценарии ФРС способна устремиться к 72 до конца недели и к 74 на конец месяца.
Альтернативный вариант предполагает, что Федрезерв оставит открытой дверь для дальнейшего смягчения политики. Это будет и далее питать покупки на фондовых рынках и в таких доходных валютах как российский рубль. В этих условиях пара "доллар-рубль" рискует проломить "поддержку" на 63,5 и устремиться в область годовых минимумов у 62,5 до конца месяца. Пара "евро-рубль" в данных условиях может отдать психологически важный уровень 70, направившись на поиски нового "дна" в области 68-69.
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Теги:
Рынки , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Александр Купцикевич , ФРС , Центральный банк России , "Российская газета"
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