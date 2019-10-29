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Курс доллара: рубль снижается к доллару
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов во вторник, 29 октября, рубль снижается к доллару и растёт евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,77 рубля.
Курс евро снизился на 5 копеек и составил 70,72 рубля.
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