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Курс доллара: рубль снижается к доллару 

RT на русском 2 часа назад
Рубль снижается к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 29 октября, рубль снижается к доллару и растёт евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,77 рубля.
Курс евро снизился на 5 копеек и составил 70,72 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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