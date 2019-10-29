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Биржи АТР закрылись в основном снижением после бодрого роста днем ранее 

Прайм 55 минут назад
Биржи АТР закрылись снижением
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника продемонстрировали преимущественно негативную динамику в рамках коррекции после уверенного роста днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,87%, до 2954,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1642,68 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,39%, до 26786,76 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,04%, до 2092,69 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — поднялся на 0,07%, до 6745,4 пункта; японский Nikkei 225 вырос на 0,47%, до 22974,13 пункта.
На азиатских рынках отмечаются коррекционные настроения после роста бирж днем ранее, достигавшего 1,6%.
Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, связывают рост основного японского фондового индекса с подъемом на биржах США в предыдущий день торгов. Основные американские фондовые индексы закрылись в понедельник ростом, достигавшим 1%, на фоне оптимизма инвесторов в связи с возможностью заключения торгового соглашения между США и Китаем и на ожиданиях снижения учётной ставки ФРС.
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Теги:
Рынки , ФРС , Reuters
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