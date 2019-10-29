Назван способ снизить зависимость России от доллара

Зависимость от доллара при торговле России и Евросоюза можно нивелировать при организации совместной биржевой торговли нефтью в евро. Такое предположение сделали в российском Минфине , передает «Интерфакс».

В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».

В итоге в министерстве предложили проработать инициативу с организацией совместной биржевой торговли России и ЕС по российской нефтяной смеси Urals.