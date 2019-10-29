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Назван способ снизить зависимость России от доллара 

Lenta.ru 54 минуты назад
Назван способ снизить зависимость России от доллара
Фото: РИА Новости
Зависимость от доллара при торговле России и Евросоюза можно нивелировать при организации совместной биржевой торговли нефтью в евро. Такое предположение сделали в российском Минфине, передает «Интерфакс».
В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».
В итоге в министерстве предложили проработать инициативу с организацией совместной биржевой торговли России и ЕС по российской нефтяной смеси Urals.
В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Глава государства полагает, что США используют валюту в качестве инструмента политической борьбы.
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Комментарии1 
Теги:
Рынки , Экономика , Владимир Путин , ЕС , Минфин , Интерфакс
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