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Каким будет курс рубля: Эксперт оценил перспективы курса рубля в ноябре 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил перспективы курса рубля в ноябре
Фото: Reuters
Старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил перспективы курса рубля в ноябре.
«На сегодняшний день ситуация на рынках капитала, нефти, а также макроэкономическая ситуация складываются весьма благоприятно для российской национальной валюты», — заявил он.
По его словам, стоимость нефти поднялась до $62 за баррель, и нет предпосылок для существенного снижения.
Как отметил эксперт, пока сохраняется интрига со ставкой ФРС США, но вероятнее всего, она будет снижена, что может привести к притоку капитала на рынки развивающихся стран, включая российский.
Де Бошам также обратил внимание, что последовавший за снижением ключевой ставки ЦБ рост спроса на российские гособлигации со стороны иностранных инвесторов поддержал рубль в конце октября.
«В следующем месяце такую поддержку рублю может оказать рост потребительской активности россиян. На фоне снижения инфляции и роста реальных располагаемых доходов населения вероятен рост расходов населения в преддверии Нового года», — сказал он.
Эксперт прогнозирует, что в ноябре рубль способен укрепиться до уровня 62,5-63 за доллар и 69,5-70 за евро.
Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.
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Комментарии1 
Теги:
Рынки , Экономика , Александр Тимофеев , ФРС , Московский кредитный банк , Центральный банк России
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