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ФАС сформировала предложения по контролю качества нефти 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ФАС сформировала предложения по контролю качества нефти
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает изменить правила недискриминационного доступа к услугам транспортировки нефти, предусмотрев при этом обоюдные права и обязанности нефтяных компаний и "Транснефти". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
До 1 ноября ФАС и Минэнерго должна были представить свои предложения по созданию банка качества нефти, а также проработать вопрос возложения на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Минэнерго также уже направило свои предложения.
Поручение было дано в связи загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой российская нефть поставляется через Белоруссию в европейском направлении. Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 октября заявил, что компания урегулировала спорные вопросы, касающиеся компенсации ущерба, практически со всеми компаниями.
"ФАС направила предложения в срок. Мы подготовили предложения по изменениям правил недискриминационного доступа к услугам транспортировки нефти, а также в типовой договор "Транснефти". Задача — предусмотреть обоюдные права и обязанности потребителей услуг и оператора транспортировки", — отметили в пресс-службе.
"Также ФАС поддерживает создание банка качества нефти. Мы считаем, что при создании банка нужно учитывать условия перекрестного субсидирования в тарифах и доходность экспорта нефти в зависимости от направления ее транспортировки", — добавили в ведомстве.
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Теги:
Рынки , Николай Токарев , Дмитрий Козак , Транснефть , ФАС , Минэнерго
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