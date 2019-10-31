Bloomberg: Total продала партию загрязненной российской нефти

Французская компания Total продала партию загрязненной нефти из России объемом в 720 тыс. баррелей. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, торговое подразделение Total смогло договориться о продаже партии загрязненной нефти со скидкой, превышающей $25 за баррель. Груз в настоящее время хранится в Роттердаме. Покупатель не разглашается.