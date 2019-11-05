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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 16 копеек — до 63,39 рубля.
Курс евро уменьшился на 37 копеек и составил 70,59 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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