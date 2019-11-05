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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 4 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись ростом
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 952,54 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% — до отметки 1 469,31.
«Утренний рост нефтяных котировок и азиатских рынков задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 905—2 965 пунктов, по индексу РТС — 1 445—1 475 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“ Вадим Иосуб.
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Теги:
Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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