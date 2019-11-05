Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 952,54 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% — до отметки 1 469,31.