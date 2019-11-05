«Нефти не помогает даже слабость доллара»

Нефть, доллар и золото: покупать или продавать

Внимание инвесторов как российских, так и иностранных сейчас приковано к намечаемой торговой сделке между США и Китаем. Стороны планировали подписать первую фазу договора на встрече АТЭС в Чили, который был намечен на 16-17 ноября, но саммит был отменён из-за протестов в стране. Новой площадкой для встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня должен стать американский штат Айова.

Прекращение торговой войны между Вашингтоном и Пекином, безусловно, окажет благоприятное воздействие на рынки, но будет носить, к сожалению, краткосрочный эффект. Это связано с тем, что риски сваливания мировой экономики в рецессию сохранятся, что будет сдерживать рост активов развивающихся рынков (EM).

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский пояснил News.ru, что инвесторы будут ждать сигнала к тому, что начнётся стабилизация и новая волна роста экономики или хотя бы предпосылки для этого.

На фоне рисков замедления роста мировой экономики слабую динамику демонстрирует нефть, поэтому рубль фактически игнорирует её и ориентируется в большей мере на общий тренд активов EM.

На текущей неделе у валютной пары доллар/рубль есть все шансы продолжить снижение к цели 63,5. Однако в целом до конца года по технике валютная пара, останется в коридоре 61,25 — 65,5.

Российская валюта сейчас главным образом зависит от притока иностранной валюты в ОФЗ, тогда как влияние нефтяного рынка ограничено.

Каких-либо причин для увеличения нефтяных цен нет: темпы роста мировой экономики замедляются о чём свидетельствуют макроэкономические отчёты. Так, например, индекс PMI в перерабатывающей промышленности Китая держится ниже 50 пунктов уже 6 месяцев и продолжает снижаться. В предыдущем месяце он сократился ещё сильнее — до 49,3 пункта, что свидетельствует о наличии серьёзных проблем в сфере. Всё это, по мнению директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, должно привести к сокращению спроса на нефть на фоне регулярного увеличения активности американских компаний.

Судя по недавнему отчёту Управления энергетической информации США, запасы сырья увеличились на 4,7 млн баррелей до 438,8 млн баррелей.

Нефтяному рынку не помогает даже слабость доллара, который дешевеет против основных валют на фоне снижения доходности американских активов, — сказал Дадашев.

Однако не исключено, что ситуация изменится после вербальных интервенций представителей ОПЕК в преддверии декабрьской встречи, где будет обсуждаться возможность принятия дополнительных мер по сокращению объёмов добычи.

Не исключено, что дальнейшее падение стоимости чёрного золота до $59 за баррель продолжится, сейчас цена держится на уровне $62.

Что касается золота, то цены на него остаются и будут оставаться стабильными, поскольку у инвесторов сохраняются опасения, связанные с замедлением глобального экономического роста на фоне геополитических рисков. В этой связи они возвращаются к защитным активам, как к убежищу.

Вторая волна беспокойств на рынке вызвана тем, что Федеральная резервная система США в третий раз подряд ожидаемо снизила базовую процентную ставку на 0.25 базисных пункта, однако и не дала намёк на то, что программа количественного смягчения будет продолжена в обозримом будущем.

Такое смягчение монетарной политики регулятором США на фоне благополучных макропоказателей, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, может говорить лишь о том, что в мировой экономике по-прежнему сохраняется неопределённость. В первую очередь, эту неопределённость подпитывает продолжающееся торговое противостояние. Председатель ФРС США Джером Пауэлл отметил, что снижение ставки призвано послужить «своего рода страховкой от текущих рисков».

Всё это свидетельствует о том, что глобальные рынки вновь зациклились на торговых спорах и потребность в активах-убежищах сильно возрастает, — говорит Гасанов.

Таким образом, совокупность данных факторов будет поддерживать цены на золото всю текущую неделю. Поскольку объективных причин его снижения на данный момент нет. Важнейшим уровнем поддержки для золота является цена в $1483. На протяжении всей недели золото будет предположительно торговаться в пределах $1500 за унцию.