Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на оптимизме во внешней торговле

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом индексов во вторник на фоне ожиданий того, что США и Китай смогут прийти к разрешению своих торговых противоречий, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,54%, до 2991,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1655,6 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — также на 0,5%, до 27683,4 пункта. Южнокорейский KOSPI подорожал на 0,58%, до 2142,64 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 6697,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,76%, до 23251,99 пункта.

Оптимизм инвесторов в отношении торговли между США и Китаем усилился после сообщений в СМИ о том, что стороны в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.

"Возможно, существуют некоторые ожидания относительно того, что США могут отложить повышение пошлин, запланированное на 15 декабря. Но если они пойдут дальше, отменив существующие пошлины, это не только пойдет на пользу экономике, но и сделает перемирие более постоянным", — сказал агентству Рейтер старший стратег Daiwa Securities Юкино Ямада (Yukino Yamada).

В то же время некоторое сдерживающее влияние на рост соответствующих рынков оказали новости из Австралии и Китая. Австралийский ЦБ ранее во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%. В текущем году регулятор три раза понижал ставку — каждый раз на 25 базисных пунктов. А по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в октябре уменьшился до 51,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя до 52,8 пункта.