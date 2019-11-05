ЦБ понизил курс доллара

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Курс доллара: ЦБ понизил на 6 ноября курс доллара до 63,25 рубля
ТАСС
+
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Банк России
установил на 6 ноября официальный курс доллара на уровне 63,2480 рубля, что на 78,36 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль 5,82 копейки, до 70,4203 рубля.
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