ООН оценил ущерб торговых пошлин США

Конференция ООН по торговле и развитию пришла к выводу об ущербе, который США и Китай понесли из-за введения Вашингтоном пошлин на товары из КНР.

По данным организации, китайские компании, несмотря на ограничения, сохранили 75% своего экспорта в Америку. Таким образом они показали свою высокую конкурентоспособность, сообщается на сайте ООН.

Тарифы, введенные Соединенными Штатами для Китая, наносят вред экономике обеих стран, — отмечается в докладе.

Эксперты уверены, что от торговой войны потеряли потребители стран-участниц, а выиграли компании из других государств, увеличившие своё присутствие на рынках.

Торговая война, в которой проигрывают все, не только вредит основным соперникам, но и подвергает риску стабильность мировой экономики и перспективы роста, — подчеркнула директор сектора международной торговли и товаров ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон.