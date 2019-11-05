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ООН оценил ущерб торговых пошлин США 

News.ru + ещё 3 1 час назад
ООН оценил ущерб торговых пошлин США
Фото: News.ru
Конференция ООН по торговле и развитию пришла к выводу об ущербе, который США и Китай понесли из-за введения Вашингтоном пошлин на товары из КНР.
По данным организации, китайские компании, несмотря на ограничения, сохранили 75% своего экспорта в Америку. Таким образом они показали свою высокую конкурентоспособность, сообщается на сайте ООН.
Тарифы, введенные Соединенными Штатами для Китая, наносят вред экономике обеих стран, — отмечается в докладе.
Эксперты уверены, что от торговой войны потеряли потребители стран-участниц, а выиграли компании из других государств, увеличившие своё присутствие на рынках.
Торговая война, в которой проигрывают все, не только вредит основным соперникам, но и подвергает риску стабильность мировой экономики и перспективы роста, — подчеркнула директор сектора международной торговли и товаров ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон.
Как ранее сообщал News.ru, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал обнадёживать общественность относительно торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, отметив лишь, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп поддерживают постоянный контакт.
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Теги:
Рынки , Компании , Экономика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , МИД , ООН
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