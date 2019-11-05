«Без изменений»: Киеву поставили условие для транзита газа

Главное условие для продолжения транзита российского газа на Украину — снятие судебных претензий Киева к «Газпрому» в европейских судах. На Украине к этому пока не готовы. Договор о транзите заканчивается 31 декабря этого года, и новый все еще далек от подписания. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что он и вовсе будет заключен только в следующем году.

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли решение Стокгольмского арбитража основным камнем преткновения в переговорах по газу России и Украины (цитата по агентству ТАСС).

Российский президент в Будапеште 30 октября призвал к обнулению судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину», — отмечал Путин.

По словам российского лидера, наша страна готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

При этом в Киеве со своей стороны уже также сделали заявления. Пока что речи о полном отказе от претензий не идет.

Сумма исковых требований «Нафтогаза Украины», связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, будет снижена до менее $2 млрд, если транзит газа будет сохранен и доходы от него останутся на прежнем уровне, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в сети Facebook.

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше $2 млрд)», — сообщил он.

«Нафтогаз» в новых исковых требованиях против «Газпрома», которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации. Общая сумма исковых требований составляла почти $12,3 млрд, отмечал он.

Основная часть этой суммы — просьба обязать «Газпром» выплатить примерно $11,8 млрд в качестве компенсации «Нафтогазу» за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года. Остальную сумму составили иные требования, среди которых $213 млн плюс проценты — это компенсация за якобы нарушение «Газпромом» обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа.

Договор на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, и новый далек от подписания.

Одним из главных условий его заключения Москва уже давно ставит снятие финансовых претензий, то есть отзыва исков «Нафтогаза» к «Газпрому» в европейских судах.

И Киев и европейская сторона предлагают «Газпрому» забронировать мощности ГТС Украины на 60 млрд кубометров газа сроком на 10 лет с возможностью расширения объема (свободные 30 млрд кубометров).

Долгосрочный договор нашей стране не очень выгоден, поскольку в следующем году будет запущен проект «Северный поток — 2», говорят эксперты.

«В конце октября текущего года Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток — 2». Сейчас строительство участка газопровода ведется к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, однако вряд ли рабочие завершат строительные работы до конца года. Понадобится еще время на запуск и прокачку газа — это может затянуться на весь первый квартал 2020 года, поэтому полностью от украинского транзита Россия отказаться не может, не сорвав поставки европейским партнерам. Поэтому вероятно, будет подписано соглашение с Украиной на транзит газа, но его объемы будут меньше, чем в предыдущие годы», — считает Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Разногласия в любом случае преодолеть придется, хотя случиться это может уже в следующем году, после того, как действующий транзитный контракт прекратит свое действие и поставки европейским потребителем с использованием украинской ГТС прекратятся, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

Уже сделанные Киевом запасы позволят некоторое время продержаться. Так, сейчас Украина рапортует о наличии запасов 21,7 млрд кубов газа. А еще у Украины есть собственный природный газ, порядка 20 млрд кубометров в год.