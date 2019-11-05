«Нафтогаз» заявил о долге «Газпрома» на 22 миллиарда долларов

Украинский "Нафтогаз" имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, и для обнуления задолженности необходимы встречные шаги со стороны России на соизмеримые суммы. Об этом в своем Facebook пишет глава «Нафтогаза» Андрей Коболев

"Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — отметил Коболев.

Глава украинской газовой компании добавил, что он не увидел озвученные в СМИ предложения России уступить на сопоставимые суммы. По мнению Коболева, «обнуление» взаимных претензий выглядит не так.

Ранее «Нафтогаз» попросил Стокгольмский арбитраж обязать «Газпром» выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит и должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.