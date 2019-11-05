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«Нафтогаз» заявил о долге «Газпрома» на 22 миллиарда долларов 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
«Нафтогаз» заявил о долге «Газпрома» на 22 миллиарда долларов
Фото: Москва24
Украинский "Нафтогаз" имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, и для обнуления задолженности необходимы встречные шаги со стороны России на соизмеримые суммы. Об этом в своем Facebook пишет глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
"Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — отметил Коболев.
Глава украинской газовой компании добавил, что он не увидел озвученные в СМИ предложения России уступить на сопоставимые суммы. По мнению Коболева, «обнуление» взаимных претензий выглядит не так.
Ранее «Нафтогаз» попросил Стокгольмский арбитраж обязать «Газпром» выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит и должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.
Кремль, в свою очередь, заявил, что позиция президента Владимира Путина по поводу транзита российского газа через Украину остается неизменной. Ранее лидер заявлял, что Россия готова к переговорам о поставках газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию Украину. При этом Путин настаивает на обнулении взаимных претензий касательно транзита газа.
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Теги:
Рынки , Компании , Экономика , Андрей Коболев , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Антимонопольный комитет Украины
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