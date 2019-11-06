Фондовые торги в России открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 949,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,16% до отметки 1 462,87.