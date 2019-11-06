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Фондовые торги в России открылись разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 2 2 часа назад
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 949,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,16% до отметки 1 462,87.
«Утреннее снижение нефтяных котировок и разнобой на азиатских площадках задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, ралли последних дней может быть прервано. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 920—2 980 пунктов, по индексу РТС — 1 445—1 475 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб
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Теги:
Рынки , Экономика России , Прогноз эксперта , Вадим Иосуб , Московская биржа
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