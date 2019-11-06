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Биржи АТР в основном снижаются в ожидании торговых новостей 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР снижаются в ожидании торговых новостей
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в ожидании новостей по торговым отношениям между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19%, до 2985,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1646,45 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,08%, до 27661,02 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,05%, до 2143,05 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,06%, до 23265,05 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — снижался на 0,48%, до 6664,7 пункта.
В среду трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании ясности относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем. СМИ на текущей неделе сообщили, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Теперь инвесторы ждут официального подтверждения этой информации.
"Был хороший подъем, но возможна некоторая консолидация. Торговая война между США и КНР является основной причиной замедления роста мировой экономики в последние полтора года. Мы хотели бы, чтобы пошлины были снижены. Мы по-прежнему ждем более четких признаков решения (торгового конфликта — ред.)", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver).
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Теги:
Рынки , Reuters
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