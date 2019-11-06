Беларусь оказалась одной из самых сытых стран мира

Да и славянскую мудрость о том, что не красна изба углами, а красна пирогами, в Синеокой воспринимают в буквальном смысле. Республику не так давно признали одной из 17 стран мира, которые считаются самыми сытыми. Таковы данные Глобального индекса голода, составленного ирландской гуманитарной организацией Concern Worldwide и немецкой некоммерческой организацией Welthungerhilfe, а всего в рейтинге рассматривалось 117 государств.

Правда, статистике известно и то, что больше всего денег белорусские семьи тратят на еду: в среднем свыше сорока процентов от общего объема потребительских расходов.

Для начала европейские социологи составили индекс по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 — лучший результат, а 100 — худший. Затем все страны, включенные в их исследование, были распределены по пяти группам: с низким уровнем голода (менее 9,9 балла), с умеренным уровнем (10,0-19,9), с серьезным уровнем (20,0-34,9), с тревожным (35,0-49,9) и чрезвычайно тревожным (более 50 баллов).

К сожалению, большинство развитых стран Евросоюза , а также США, Канада и Австралия в рейтинге не представлены. А РБ вошла в список 17 стран, где уровень голода — менее 5 баллов, т.е. самый низкий. Этой группе государств персональные места не присваивались. Следует добавить, что аналогичный белорусскому уровень голода составители индекса зафиксировали и в соседней Литве, Латвии и на Украине. В то же время в России социологи зафиксировали уровень голода 5,8 баллов, в результате чего страна попала на 22 место.

Другие постсоветские страны заняли, соответственно: Казахстан — 20-ю, Азербайджан -29-ю, Армения — 30-ю, Кыргызстан — 35-ю, Грузия — 39-ю, Узбекистан — 49-ю, а Туркменистан — 54-ю позицию. Наиболее голодающими странами признаны ЦАР (единственное государство с чрезвычайно тревожным уровнем голода), Йемен, Чад, Мадагаскар и Замбия.

Остается пояснить, что Глобальный индекс голода разработан для всестороннего измерения и отслеживания голода на глобальном, региональном и национальном уровнях. Он призван повысить осведомленность и понимание борьбы с голодом, предоставить средства для сравнения уровней голода между странами и регионами и привлечь внимание к районам мира, которые больше всего нуждаются в дополнительных ресурсах для ликвидации голода.