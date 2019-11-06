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Инфляция в России замедлилась до 3,8% 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
В России замедлилась инфляция
Фото: РИА Новости
Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 3,8% с 4% в сентябре, следует из материалов Росстата. По сравнению с сентябрем 2019 года потребительские цены выросли на 0,1%, по сравнению с декабрем 2018 года — на 2,4%.
«В 45 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подорожали на 0,2% и более. В наибольшей степени в Республике Дагестан — на 0,7% в связи с ростом цен на продукты питания на 1,1%. В то же время в Республике Коми, Краснодарском и Хабаровском краях и Тюменской области товары и услуги подешевели на 0,1-0,5%. Основная причина — снижение цен на услуги на 0,8-2,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,1% (с начала года — прирост цен составил 2,7% и 2,4% соответственно)», — говорится в сообщении.
Ранее в ЦБ объяснили снижение темпа инфляции ниже целевого уровня в 4%.
«Сдерживающее влияние на совокупный спрос и инфляцию с некоторым лагом оказывает запаздывающий относительно нормальной сезонности характер расходования средств бюджета в первом полугодии», — сообщал Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды.
Макроэкономика и рынки». 25 октября Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это уже четвертое снижение ключевой ставки в 2019 году.
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Теги:
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Росстат , Центральный банк России
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