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Биржи АТР в основном снижаются на отсутствии новостей о торговом соглашении 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном негативную динамику утром в четверг, инвесторы с осторожностью следят за новостями о торговом соглашении США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 2969,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,19%, до 1644,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,34%, до 27595,69 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13%, до 2141,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,09%, до 23283,93 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,99%, до 6726,2 пунктов.
Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в виду отсутствия конкретных новостей по торговому соглашению между США и КНР. Аналитики выказывают сомнение в том, что после подписания произойдут существенные изменения.
"Настроения на рынках, по понятным причинам, изменились, демонстрируя небольшую потерю уверенности в том, что первый этап соглашения будет чем-то большим, чем договоренностью не увеличивать тарифы в обмен на увеличение Китаем закупок сельскохозяйственной продукции в США", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).
В среду стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина для подписания первой части торговой сделки между двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы по условиям и месту проведения саммита все еще не решены.
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Теги:
Рынки , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Reuters
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