ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

Международные резервы России за октябрь выросли на 1,9%

Международные резервы РФ на 1 ноября 2019 года составили почти $540,92 млрд, что на 1,9% (или на $10 млрд) выше уровня на 1 октября, сообщил Банк России

По данным регулятора, валютные резервы увеличились на 2,35% — до $433,015 млрд, стоимость монетарного золота выросла на 0,05% и достигла $107,903 млрд