ОПЕК+ сохранит добычу: рубль ждут потрясения

В декабре страны ОПЕК+ не будут настаивать на дополнительном сокращении добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В итоге предложения на рынке будет в избытке, и цена на «черное золото» может снизиться, предполагают эксперты. Это негативно скажется как на состоянии российского бюджета, так и на курсе рубля.

Встреча стран-членов ОПЕК+ должна пройти в Вене 5-6 декабря этого года.

Альянс ОПЕК+ включает в себя 24 страны — экспортера нефти, в том числе Россию, и управляет нормами добычи нефти, начиная с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает, что общее сокращение добычи топлива составит 1,2 млн баррелей в сутки от того объема, который добывался в октябре 2018-го.

В соответствии с соглашением, страны ОПЕК должны отказаться от добычи 812 тыс. баррелей в сутки, на страны «не ОПЕК» приходится 383 тыс. баррелей.

Основные квоты приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию (228 тыс. баррелей в сутки) и Саудовскую Аравию (322 тыс.).

На встрече 5-6 декабря страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта следующего года.

В октябре СМИ сообщали, что ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрит возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасается слабого роста спроса в 2020 году.

«Саудовская Аравия хочет предотвратить падение цен на нефть. А сейчас она хочет убедиться, что такие страны, как Нигерия и Ирак, достигнут полного соблюдения своих обязательств», — отмечал, в частности, ранее источник Reuters, комментируя возможное решение в декабре.

Отказ от увеличения сокращения добычи нефти может привести к снижению цен на «черное золото».

Как считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики, это не лучшим образом скажется на российском бюджете, так как основная статья доходов нашей страны складывается из экспорта энергоносителей.

Доходы от продажи нефти и газа составляют примерно 42% бюджета. В соответствии с бюджетным правилом, сверхдоходы от продажи нефти поступают в Фонд национального благосостояния — ФНБ при цене $40 за баррель. Резервы должны снизить зависимость экономики от внешних шоков и сделать российский рубль более стабильной валютой.

При этом Банк России год назад анонсировал сценарии развития экономики нашей страны на ближайшие годы. В том числе ЦБ предусмотрел и рисковый вариант, при котором цены на нефть упадут до $35 за баррель. По мнению финансового регулятора, это обернется значительным оттоком капитала из России, который может произойти вследствие возможного усиления западных санкций и ухода инвесторов с развивающихся рынков.

Согласно рисковому сценарию, в этом случае в России вероятна рецессия.

«Возможны кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться», — успокаивала год назад глава Банка России Эльвира Набиуллина

В настоящий момент баланс нефтяного рынка остается весьма хрупким и поддерживается искусственно — с помощью механизма ОПЕК+, комментирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . При этом дополнительные риски для нефтяных котировок создает понижение мировой экономической активности, в частности, торговый конфликт США и Китая. Из-за этого есть опасения относительно спроса на «черное золото», и как следствие это создает риск ценовых колебаний.

Меры по сокращению добычи нефти в мире, предпринимаемые ОПЕК+, стабильно приводят к росту цен на «черное золото». Сейчас цены более или менее стабильны, и нашу страну это вполне устраивает, так, по крайней мере, не раз говорил министр энергетики Александр Новак . Но цены на нефть на мировом рынке достаточно сильно зависят от действий и заявлений со стороны США, поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Старший инвестиционный консультант « БКС Брокер » Максим Ковязин говорит, что в случае, если ОПЕК+ не усилит сокращение добычи нефти или как вариант не пролонгирует соглашение о сокращении добычи, то цена на «черное золото» может упасть до $40-43 за бочку нефти марки WTI. Это примерно на 30% ниже, чем сейчас. Так, декабрьский фьючерс на нефть WTI торгуется сейчас на уровне $57 — 58.

Для российского бюджета эта цифра станет неприятной, но не критичной, указывает Ковязин. Но курс рубля, конечно, скорректируется.

При снижении цена на нефть до 50-55$ при прочих равных внешних условиях курс может двинуться в диапазон 67-72 рублей за доллар, считает Антон Покатович.

Дальнейшее понижение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка ниже отметки в $30 за баррель будет оказывать существенное давление на рублевый курс, а отток капитала из российских бумаг может резко усилиться. В этом случае российская валюта перейдет к своей активной девальвации, и ее курс будет колебаться в достаточно широком коридоре 73-80 рублей за $1, говорят аналитики. Впрочем, при этом они делают оговорку, что при любом развитии ситуации это малореалистичный сценарий.