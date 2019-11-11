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Курс доллара: рубль зарядился уверенностью, но все может резко измениться 

Российская Газета 2 часа назад
Стабильность рубля может оказаться иллюзией
Фото: Reuters
Золотая осень для российской валюты продолжается. По словам эксперта "РГ", он держится весьма уверенно, но некоторые факторы поддержки могут оказаться иллюзиями. Да и доллар с евро демонстрируют стабильность.
Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", специально для "Российской валюты":
— Золотая осень для российской валюты продолжается. К середине ноября у рубля складывается все хорошо. Он уверенно держится вблизи понятных уровней в парах с иностранными валютами и не дает поводов усомниться в своей устойчивости.
Залог стабильности "россиянина" — нефть — тоже ведет себя логично и понятно. Баррель Brent держится в диапазоне 60,50-62,50 доллара, что комфортно для российской валюты.
Также укрепление рубля связано с рыночными слухами, что Минфин в будущем году сократит закупки долларов на излишки нефтегазовых доходов. А оставшиеся деньги — в виде рублей, естественно, — пойдут в экономику напрямую. Пока весомых подтверждений этому нет, но само предположение для рубля, конечно, позитивно.
Зато на российском фондовом рынке, похоже, надулся "пузырь". Рублевый индикатор — индекс МосБиржи — растет, хотя экономика страны бурного подъема не показывает. Кроме того, рубль совсем не тянется следом за фондовым рынком, что тоже можно трактовать как признак "пузыря".
Основной драйвер для подъема биржи к максимумам и для обновления рекордов — ожидания рынков. США могут договориться с Китаем в торговых спорах, а в российскую экономику вот-вот польются рубли от Минфина. Да и в целом все налаживается. Но и эти предположения ничем не подкреплены, потому и создается столь явное ощущение иллюзии.
Рост мировых фондовых рынков и валют развивающихся стран может быстро исчерпаться при возникновении новых трений между Пекином и Вашингтоном. Да и захочет ли российский Минфин в 2020 году разлюбить доллар — тоже открытый вопрос.
Потенциал для роста рынков есть, пока конъюнктура позитивна и в мире не происходит ничего плохого. Это может быть и 3015 пунктов по индексу МосБиржи, и 3035, и выше. Рост оборвется, как только перестанут тянуться вверх западные индексы, а инвесторы получат на руки реальные решения регуляторов. Сработает рыночное правило "покупай на слухах — продавай на фактах". Но это будет не завтра.
На этой неделе стоит обратить внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла — после снижения процентной ставки основным вопросом является понимание, продолжится ли цикл смягчения или имеющегося результата вполне достаточно.
В понедельник в США выходной, День Ветеранов, и биржи будут закрыты. В условиях, когда российский рынок предоставлен сам себе, он обычно слегка понижается, а рубль топчется на месте. Далее, вероятно, инвесторы попробуют продолжить биржевые покупки, а их успешность будет напрямую зависеть от конъюнктуры.
Пока же американский доллар смотрится совершенно нейтрально и даже скучно, его вероятный коридор колебаний в середине ноября составляет 63,30-64,35 рубля.
Для единой европейской валюты краткосрочный диапазон торгов сохраняется известным: 70,15-70,85 рубля. Такой прогноз будет реалистичным при отсутствии ярких негативных новостей и внезапных внешних шоков. Но сегодня их ничто не предвещает.
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Теги:
Рынки , Джером Пауэлл , Анна Бодрова , ФРС , Минфин , Евро , Доллар
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