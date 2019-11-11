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«Гонконгский фактор» вновь пугает мировые фондовые рынки 

Прайм 38 минут назад
«Гонконгский фактор» пугает мировые фондовые рынки
Фото: Reuters
Начало недели ознаменовалось для мирового и российского рынка акций коррекцией. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали негативную динамику и закрылись в минусе, европейский и российский рынки акций в основном также пребывают в отрицательной области. Главной причиной снижения называют ухудшение внешней конъюнктуры — рост неопределенности в развитии торговых отношений между США и Китаем, связанный со сделанными в конце минувшей недели заявлениями властей обеих стран.
Свою лепту вносят и падение нефтяных котировок примерно на 1% в ходе торгов в первой половине дня, и негативная статистика по ВВП Великобритании. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге, где протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро. В ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия.

ГОНКОНГСКИЙ ФАКТОР

Именно "гонконгский фактор" называют основным драйвером сегодняшнего снижения котировок. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Местные власти предлагают разрешить выдачу подозреваемых в преступлениях по заявлению глав регионов, с которыми у Гонконга нет соглашений, в том числе, из материкового Китая. Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами. После масштабных акций протеста летом власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако митингующие настаивают на полном отказе от них.
По мнению экспертов, политические протесты в Гонконге уже давно не касаются только закона об экстрадиции.
"По сути, уличные требования уже относятся к общим ценностям демократии и ослаблению контроля со стороны континентального Китая. Подавление протестов вызывают новые протесты и круг замыкается. Поэтому пока рано говорить о том, что ситуация успокоилась. Более того, ужесточение столкновений с полицией само по себе является топливом для дальнейших выступлений", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Очередной всплеск внимания к протестам, продолжающимся уже пять месяцев, связан с применением полицией служебного оружия для разгона протестующих, согласен ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
"Полагаю, сообщения с улиц Гонконга стали скорее поводом для коррекции вниз на азиатских фондовых площадках (а вслед за ними — и на развивающихся рынках в целом). Реакция рынка в данном случае отражает растущую чувствительность к геополитическим рискам и усилению неопределенности", — считает эксперт.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Дальнейшее, как и в случае с любой геополитикой, зависит от того, как будут развиваться события — если ситуация будет нагнетаться, это повлечет за собой цепную реакцию в других вопросах — как политических, так и экономических, ибо те и другие тесно увязаны между собой. Если же острота вопроса сойдет на нет, то и последствий для экономики не будет, а рынки быстро отыграют падение.
То же касается и ситуации в Гонконге — бывшая колония Великобритании, он находится в составе КНР на правах широкой автономии в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и обладает значительной степенью самоуправления. Обострение ситуации здесь и отказ от этого принципа может серьезно нарушить равновесие и повлечь далеко идущие последствия как для Китая и вместе с ним азиатского региона, да и для мировой экономики в целом.
Пока власти Гонконга и Китая все же воздерживаются от более жесткого подавления уличных протестов, но ухудшение ситуации может привести к необходимости использования вооруженных сил Китая, рассуждает Кочетков.
"Естественно, что такой сценарий приведет к резкому оттоку капитала из Гонконга, да и финансовый рынок КНР может пострадать. Для активов вроде золота и американских казначейских обязательств это будет позитивом, но рискованные активы неминуемо пострадают. Более того, подобный сценарий может осложнить переговоры США и КНР по торговым вопросам. Во всяком случае, Вашингтон уже многократно намекал на подавление демократических свобод Китаем", — указал он.
Отказ от торговых переговоров или их откладывание на неопределенное время приведет к тому, что мировая экономика продолжит замедляться, снижая потребность в сырьевых ресурсах. Поэтому российский рынок пока слабо реагирует на события в Гонконге, но развитие ситуации по негативному сценарию способно повлиять на весь глобальный рынок финансов, и российская тихая гавань не будет исключением, уверен эксперт.
Сейчас ситуация в Гонконге вряд ли претендует на первое место в списке факторов, влияющих на российский фондовый рынок, согласен Старцев. Однако изменение готовности инвесторов к принятию риска, которое может последовать за усилением геополитической напряженности, потенциально способно негативно повлиять на динамику российских фондовых индексов, заключил он.
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Теги:
Рынки , Андрей Кочетков , Антон Старцев , Открытие Брокер , МВД
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