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Крупнейшая сделка в истории оказалась во власти России 

Lenta.ru 1 час назад
Крупнейшая сделка в истории оказалась во власти России
Фото: Reuters
Успех IPO (первичного размещения акций на бирже) крупнейшей компании Саудовской Аравии — государственной нефтяной Saudi Aramco — во многом будет зависеть от политики России и ее нефтяных компаний, пишет Bloomberg.
Издание указывает, что окончательная цена акций при размещении и объем бумаг, которые будут проданы на бирже, станут известны 5 декабря. В тот же день должно пройти заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на котором будет обсуждаться дальнейшее продление соглашения ОПЕК+ с участием России — о сокращении мировой добычи нефти с целью повышения цен.
Авторы называют такое совпадение несчастным случаем и отмечают, что руководство Saudi Aramco и власти Саудовской Аравии окажутся в зависимости от участников соглашения, в том числе от России. Дело в том, что Москва вместе с Багдадом пока не выполнила свои обязательства в рамках соглашения и не сократила добычу в полной мере, «предоставив нести эту ношу Саудовской Аравии и ее союзникам — Кувейту и ОАЭ».
При этом для более удачного размещения (по более высокой цене) Saudi Aramco необходимы как можно более высокие цены на нефть — чтобы убедить инвесторов в будущей прибыли компании и привлекательности ее бумаг. Вместе с тем, пишет издание, Saudi Aramco принципиально важно избежать сильного сокращения добычи — именно за счет нее участники соглашения ОПЕК+ добиваются роста цен.
Окончательное решение о проведении IPO Saudi Aramco было принято властями страны в начале ноября, хотя впервые такие планы были озвучены в 2016 году и впоследствии неоднократно переносились. Объем размещения станет известен в декабре, ожидается, что на продажу будет выставлено пять процентов, а сама процедура пройдет в два этапа: сначала на местной бирже Tadawul, затем — на зарубежной. При этом частные инвесторы смогут приобрести не более 0,5 процента акций.
Ранее правительство Саудовской Аравии и инвестбанки оценивали общую стоимость Saudi Aramco в два миллиарда долларов. В дальнейшем сумма была снижена до 1,6-1,8 миллиарда, что все равно делает IPO крупнейшим в истории.
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Теги:
Рынки , Компании , Экономика , ОПЕК , Bloomberg
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