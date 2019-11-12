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Ожидать ли укрепления рубля до конца ноября 

Российская Газета 3 часа назад
Ожидать ли укрепления рубля до конца ноября
Фото: ТАСС
На курс рубля до конца ноября будет влиять внешний фон и склонность инвесторов к риску. Самым важным фактом для самочувствия российской валюты станут риторика и результаты торговых переговоров между США и Китаем, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
Для дальнейшего роста рынков и вложений в рисковые активы необходимы новые драйверы, которые в отсутствие улучшения макроэкономической статистики пока не видны. Поэтому в ближайшее время Помыткин не ожидает укрепления рубля, за исключением налогового периода.
При возможной отсрочке по торговым переговорам или очередному усилению противоречивой риторики возможно незначительный risk-off и ослабление рубля, считает аналитик. До конца месяца рубль, по его прогнозам, будет находиться в диапазоне 63,5-65,5 рублей за доллар США.
Российская валюта постепенно приближается к отметке 64 рубля за доллар и в условиях умеренного негатива будет оставаться вблизи текущих уровней, если не найдет поводов для закрепления в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.
С пятницы начались покупки валюты в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме — суммарный дневной объем операций, с учетом докупок Банка России, в ноябре на 18% больше октябрьского уровня, что наравне с плановым увеличением объемов погашения внешнего долга будет оказывать повышенное давление на курс национальной валюты, констатирует Кадулин.
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Теги:
Рынки , Банк "Санкт-Петербург" , Центральный банк России , Евро , Доллар
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