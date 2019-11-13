Инвесторы нашли замену валюте

Люди предпочитают вкладываться в золото, а не в валюту

Розничные инвесторы из Германии, Северной Америки, Индии, Китая и России предпочитают вкладываться в золото, а не в валюту. Они считают, что валюта заслуживает меньшего доверия, так как подвержена колебанию курсов и инфляции. Об этом сообщили Ведомости ссылаясь на исследование сектора розничный инвестиций и ювелирного рынка Всемирного совета по золоту.

«Золото привлекает инвесторов как инструмент хеджирования системных рисков и сильных откатов фондового рынка. Некоторые используют его как способ сохранить сбережения, а также для хеджирования инфляции и валютных рисков», — процитировали Ведомости директора группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистера Хьюитта.

Популярность золота стала расти после кризиса 2008 года. На данный момент уже 67% розничных инвесторов отдают предпочтение золоту, добавляет Алистер Хьюитт.

Тем не менее другие эксперты считают, что инвестиции в золото не всегда означают гарантию безопасности и защиты активов, так как металл подвержен ценовым колебаниям. Кроме того, популярный среди инвесторов драгоценный металл тяжело приобрести онлайн, что отталкивает молодых инвесторов.

Тенденция вкладываться в золото наблюдается, в первую очередь, у старшего поколения. Например, в Китае, в золото предпочитают вкладываться 88% инвесторов в возрасте от 55 до 65 лет и 40% среди молодых людей от 18 до 24 лет. Причем изделия с бриллиантами молодёжь почти совсем не интересуют.