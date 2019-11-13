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Рубль обвалился из-за бегства инвесторов 

Рамблер 30 минут назад
Инвесторы сбежали из российских облигаций федерального займа, и рубль обвалился. Об этом пишут «Вести. Экономика».
Вчера, как сообщал «Рамблер», курс российского рубля опустился до минимальных с середины октября значений, фондовые индексы стали падать, хотя не так давно тестировали максимумы, а недавно преодолевший исторический максимум сводный индекс облигаций федерального займа упал до двухнедельного минимума. Все это происходило без оглядки на динамику внешних площадок и стоимости нефти.
«Очевидно, инвесторы и спекулянты закрывают позиции в российских активах», — отмечают «Вести. Экономика».
Издание выразило уверенность, что бегство инвесторов из ОФЗ было спровоцировано ростом доходностей до почти 2% по 10-летним американским трежерис. Впрочем, уверены «Вести. Экономика» и в том, что вскоре упадет и рынок США — вчера местные индексы сделали такую попытку, но она была неудачной.
Тем временем Министерство финансов России сегодня предложит инвесторам комбинацию классических среднесрочных ОФЗ с линкерами, причем размещение последних будет безлимитным. Эксперты называют этот шаг неожиданным, а также приглашением для спекулянтов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Рынки , Видео , Минфин
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