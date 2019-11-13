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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в среду начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 935,34 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,63% и равнялся 1 440,17 пункта.
Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составляет около 2%, уточняет он.
«В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление Газпромом новой дивидендной политики 28 ноября)», — комментирует эксперт.
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Теги:
Рынки , Михаил Поддубский , Газпром , Промсвязьбанк , Московская биржа
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