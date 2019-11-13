​Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы в среду начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 935,34 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,63% и равнялся 1 440,17 пункта.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составляет около 2%, уточняет он.