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Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в период с 6 по 11 ноября 2019 года вернулась на нулевой уровень после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.
С начала года потребительские цены выросли на 2,5%. В годовом выражении на 11 ноября инфляция сложилась на уровне около 3,6%, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам ноября на уровне 3,5-3,6% в годовом выражении. Согласно прогнозу министерства, в месячном выражении инфляция в ноябре составит 0,3%.
За отчетную неделю цены на крупу гречневую выросли на 2,2%, яйца куриные — на 0,7%, творог жирный — на 0,3%, баранину, колбасы полукопченые, рыбу мороженую, масло сливочное, сыры сычужные, печенье и карамель — на 0,2%. Вместе с тем, цены на сахар-песок снизились на 1,7%, пшено — на 1,1%, маргарин и рис — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на помидоры — 4,9%, огурцы — 2,3%, картофель — 0,7%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 0,8%, яблоки — на 0,4%, лук репчатый и морковь — на 0,1%.
Стоимость бензина не изменилась, а дизельное топливо подорожало на 0,3%.
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Теги:
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Росстат , Минэкономразвития
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