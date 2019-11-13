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Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 35 копеек, евро — на 25 

Банки.ру 3 часа назад
ЦБ повысил курс доллара
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 ноября.
Курс доллара вырос на 34,79 копейки, составив 64,2009 рубля (63,853 рубля на 13 ноября). Курс евро повышен на 24,89 копейки до 70,6724 рубля (с 70,4235 рубля на 13 ноября).
На торгах Московской биржи доллар к 12:18 мск подорожал на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, евро — на 23 копейки, курсы составляют 64,38 и 70,91 рубля соответственно.
За период с начала торговой сессии диапазон котировок составляет 64,13—64,4 рубля за доллар и 70,6—70,93 рубля за евро.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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