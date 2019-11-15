Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. В частности, по мнению главы государства, обострить ситуацию может поданный в ноябре новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома"

"Не все от нас зависит, — цитирует ТАСС слова российского лидера. — Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал".

Президент также заявил, что в случае прямых поставок Москва готова заключить договор по транзиту газа с Киевом по сниженным на 20-25% ценам, то есть по ценам "ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы". При этом, комментируя возможность фактического реверса газа на Украину из ЕС , Владимир Путин заявил, что данный процесс невозможен и счел это чушью. "Это же советская труба, вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, как будто это из Европы пришло. Это ерунда просто", — объяснил российский лидер.

Как подчеркнул президент РФ, Москва готова достичь газового соглашения с Киевом, причем по любому законодательству, не важно — по украинскому или европейскому.

Напомним, что срок действия договора на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Новое соглашение пока не подписано. 2 ноября "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома" с требованием пересмотреть тариф на транзит. Кроме того, украинская компания потребовала компенсацию в размере более 11 млрд долларов. Москва предложили обнулить взаимные претензии и продлить уже имеющийся договор.