Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Экономика
В Госдуме прояснили вопрос посуточной аренды квартир
В Госдуме прояснили вопрос посуточной аренды квартир
Недвижимость
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа
Экономика
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.86
$
64.05
70.50
70.60
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
61.82
–0.03 Золото
1467.50
+0.07 РТС
1439.97
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1028
–0.0124
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

Биржи АТР закрылись в основном ростом на надеждах на торговое соглашение США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом, инвесторы с оптимизмом встретили новые заявления по торговле, свидетельствуют данные торгов.
Так, гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам торгов вырос на 0,01% — до 26326,66 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, до 23303,32 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,07% — до 2162,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6793,7 пункта. Вместе с тем индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,64% — до 2891,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 1,13%, до 1605,7 пункта.
Трейдеры торгуют с оптимизмом после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу. В четверг Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, написало агентство Рейтер. Также он отметил, что переговоры идут конструктивно.
"Возможно, мы наконец приближаемся к долгожданным указаниям президента Трампа на то, что длительный период неблагоприятных рыночных отношений, к счастью, подходит к концу", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В то же время аналитик выразил некую обеспокоенность тем, как будут развиваться отношения между странами дальше, после заключения первой фазы соглашения.
Рост индексов на азиатских биржах по-прежнему тормозит нестабильная ситуация в Гонконге. Последние четыре дня город был охвачен жестокими протестами. Протестующие парализовали некоторые районы Гонконга, что привело к закрытию школ и блокированию автомагистралей.
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
Прайм: последние новости
Путин: Нужно сохранить баланс на энергорынках, стабильность - благо для мировой экономики Путин: Нужно сохранить баланс на энергорынках, стабильность - благо для мировой экономики Бумаги компаний РФ преимущественно дорожают на бирже в Лондоне Бумаги компаний РФ преимущественно дорожают на бирже в Лондоне "Нафтогаз": Предложение РФ снизить цену на газ на 20-25% не скидка, а "нормальная цена" "Нафтогаз": Предложение РФ снизить цену на газ на 20-25% не скидка, а "нормальная цена"
Комментарии 
Теги:
Рынки , Ларри Кудлоу , France-Presse , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе 553
В Госдуме прояснили вопрос посуточной аренды квартир
В Госдуме прояснили вопрос посуточной аренды квартир 5
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому 4
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Путин пояснил, как Украина останется без газа 691
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Рынки
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение