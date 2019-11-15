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Минэнерго ожидает роста экспорта нефти на 20-25 млн тонн в течение пяти лет 

Парламентская газета + ещё 1 12 минут назад
Минэнерго ожидает роста экспорта нефти
Фото: PIXABAY.COM
Министерство энергетики России ожидает, что экспорт нефти увеличится на 20-25 миллионов тонн в течение пяти лет и достигнет 280 миллионов тонн. По оценкам министерства, к 2022 году объём экспорта газа может вырасти до 300 миллиардов кубометров. Об этом в своей статье в журнале «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго Александр Новак.
«По нашим оценкам, через пять лет мы сможем не только сохранить наши позиции на мировых рынках, но и нарастить экспорт нефти на 20-25 миллионов тонн (до уровня около 280 миллионов тонн), газа — на 40-45 миллиарда кубометров (до порядка 300 миллиардов кубометров к 2022 году)», — указывается в статье.
Россия по итогам прошлого года увеличила экспорт нефти на 2,9 процента по сравнению с 2017 годом — до 260 миллионов тонн. Экспорт газа вырос на 4,9 процента — до 220,6 миллиарда кубометров.
Также ведомство ожидает, что в 2020 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, а в этом году рост составит 1 миллион баррелей в сутки.
По словам Новака, в ближайшие годы спрос на газ продолжит расти рекордными темпами, порядка 5 процентов или выше.
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Теги:
Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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