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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
Москва начала процесс "дедолларизации" своей экономики и финансовой системы после возникновения напряженности в отношениях с США в 2014 году с целью обойти американские санкции, напоминает автор статьи.
Россия заключила соглашения о валютных свопах со странами, у которых напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция. Кроме того, рна увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС, содействуя таким образом торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов, отмечается в материале.
Помимо прочего продажа долларов позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17 процентов. С начала текущего года российская валюта возобновила рост — и ее курс по отношению к американской поднялся на 7,6 процента, указывает издание.
Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что в России есть все предпосылки для экономического роста, страна продолжает курс на "дедолларизацию" при проведении международных торговых операций.
"Доля недолларовых экспортных расчетов с ЕС, Китаем и странами БРИКС уже превысила 50%. Российские банки и компании смогли снизить зависимость от иностранного (преимущественно долларового) финансирования. Доля активов в долларах США в российских валютных резервах уже сократилась вдвое", — отметил Костин.
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Комментарии15 
Теги:
Рынки , Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , ЕС , БРИКС , Минфин
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