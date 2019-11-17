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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара 

Газета.Ru + ещё 17 5 часов назад
Активно и успешно — так оценила процесс дедолларизации Россией своей экономики Les Echos. Как отмечает французская газета, для Москвы это, по сути, средство возмездия и протеста против гегемонии США.
«Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) против США», — подчеркивает издание.
Фактически российский Центробанк отвернулся от доллара и предпочел проводить торговлю с другими странами в нацвалютах, хотя едва ли не треть всех активов российского суверенного фонда (около $125 млрд) приходится на доллар.
Дедолларизация идет и на глобальном уроне. Это заметно, в частности, по тому, как страны продолжают сокращать свои резервы в долларах.
Согласно статистике МВФ, доля доллара в них сократилась до минимального уровня с 2013 года — это $6,79 трлн или 61,63% от всех объемов резервов.
Российский Центробанк только за последний год почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23%, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота.
Россия начала процесс дедолларизации с 2014 года после присоединения Крыма и ответных санкционных мер США, Канады, Японии и Европы.
Дедолларизация финансовой системы нужна России, чтобы обойти ограничения.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сейчас приходится думать о том, как диверсифицировать расчеты, чтобы обезопасить себя от политического давления США через свою валюту.
По словам Путина, расчеты в долларах в мировой торговле падают. «Было 50% с лишним, стало 45%», — заявил глава российского государства.
Наиболее значительные успехи процесс дедолларизации, по расчетам Кремля, достиг в рамках Евразийского экономического союза: 72% расчетов осуществляется в нацвалютах.
Набирает обороты и процесс дедолларизации в расчетах между Россией и Китаем. 28 июня страны договорились о переходе на торговлю в национальных валютах. В первую очередь использовать рубль и юань будут крупнейшие компании с государственным участием, такие как производители энергоресурсов и сельхозпродукции. Например, нацвалюты при расчетах могут быть использованы за поставки нефти из России, несмотря на то что контракты оцениваются в долларах.
«Мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту», — отмечал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Но если внимательно посмотреть структуру товарооборота России и Китая (по данным за прошлый год — более $100 млрд), то окажется, что большая часть его проходит, несмотря на все лозунги по отказу от доллара, совсем не в национальных валютах, замечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. По итогам 2018 года, например, доля расчетов в нацвалютах двух стран составила менее 17%.
На долларовые контракты с КНР до сих приходится более 75% оборота.
Как поясняет глава компании «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян, отказываться от доллара в контрактах странам ЕАЭС с тем же Китаем вообще неудобно из-за волатильности курсов национальных валют. Многие контракты, если их перевести на нацвалюты, будут гораздо дороже и транзакционные издержки вырастут, согласен Коренев.
Впрочем, доллару есть альтернатива. Можно наращивать экспортные контракты в евро. «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» начали перестраховывать себя от возможных рисков из-за санкционной политики Соединенных Штатов Америки и ввели изменения в экспортные контракты с возможностью оплаты в евро, сообщало агентство Reuters.
В мае 2018 года Евросоюз перешел на расчеты в евро за нефтепродукты, поставляемые из Ирана.
Но в большом объеме расчеты в евро невыгодны самой Европе, поскольку это может привести к укреплению европейской валюты и ударить по экспорту из ЕС.
По данным Федеральной таможенной службы, за пять лет, что Россия живет под санкциями, доля евро в расчетах с торговыми партнерами выросла с 18,1% до 34,3%.
Власти признают наличие трудностей при отказе от доллара в международной торговле. Банковские системы во всем мире заточены под доллары, практически во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах, отмечал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев. Другие валюты не обладают такой системой. Неудивительно, что у коммерческих участников недостаточно мотивации для отказа от доллара.
Первый год эксперимента по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли. Об этом в октябре сообщил Bloomberg, проведя свои расчеты.
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Теги:
Рынки , Экономика , БРИКС , Центральный банк России
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