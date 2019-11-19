ЦБ повысил курс доллара

Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Экономика
Кремль ответил на претензии Киева по газу
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
Экономика
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
Компании
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
20.11
$
63.7730
+0.0188
€
70.6286
+0.0973
ММВБ
19.11 14:00
$
63.7725
+0.0200
€
70.5550
+0.0425
Forex
19.11 14:00
$
63.7881
+0.0386
€
70.6391
+0.0725
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
63.94
€
70.58
€
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
64.50
€
72.50
Индексы и котировки
Brent
61.92
+0.03
Золото
1467.37
+0.14
РТС
1451.67
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1073
–0.0055
04.11
1.1128
15.11
05.11
24.10
Курс доллара: официальный курс доллара на среду вырос до 63,77 рубля
Прайм
+
ещё 1
2 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Официальный курс доллара к рублю, установленный
ЦБ РФ
на 20 ноября, — 63,7730 руб (+1,88 коп.), евро — 70,6286 руб (+9,73 коп.).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,8580 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Какие нарушение допускают продавцы молочки
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на надеждах на торговое соглашение
Бумаги компаний РФ в основном растут в цене на бирже в Лондоне
Индекс Мосбиржи на открытии прибавит 0,1-0,3%
Теги:
Рынки
,
Центральный банк России
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
ЕК рекомендовала Украине закупать газ из России
Новости партнеров
Главное сейчас
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Кремль ответил на претензии Киева по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
5
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
Польша назвала причину отказа от российского газа
42
Видео
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика
Компании
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика
Компании
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика