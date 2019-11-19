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Курс доллара: официальный курс доллара на среду вырос до 63,77 рубля 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
ЦБ повысил курс доллара
Фото: ТАСС
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 20 ноября, — 63,7730 руб (+1,88 коп.), евро — 70,6286 руб (+9,73 коп.).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,8580 рубля.
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Теги:
Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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