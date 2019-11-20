На рынке нефти начался обвал

Рынок нефти начал обваливаться. Об этом пишут «Вести. Экономика».

В ходе последней торговой сессии, как сообщал «Рамблер», нефть подешевела примерно на 3%, а в ходе двух последних — почти на 5%. Такая динамика для техасской марки WTI — худшая за семь последних недель.

«Судя по всему, рынок давно готовился к снижению, и момент наконец настал», — отмечает издание.

Дело в том, что как таковых важных новостей в последние дни не было — лишь слухи, которых, однако, оказалось достаточно для продаж. Так, средства массовой информации писали, что оценка Китаем вероятности заключения торговой сделки с США пессимистична.

Кроме того, китайская экономика, то есть экономика крупнейшего импортера и потребителя нефти, постепенно замедляется. Ее спад скажется на мировой экономике, причем тем пагубнее, чем сильнее он будет.

Также СМИ писали об отсутствии единого мнения среди стран-участниц сделки ОПЕК+ о продлении срока сокращения нефтедобычи. Ныне этот фактор оказывает ценам на нефть поддержку, однако в 2020 году практически гарантирован избыток предложения, а это означает, что нефть будет стоить меньше.