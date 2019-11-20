Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России придумали новый орган для разгона экономики
В России придумали новый орган для разгона экономики
Экономика
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Экономика
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
Личный счет
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
63.97
70.66
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
60.78
–0.51 Золото
1473.80
–0.02 РТС
1451.64
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1072
+0.0001
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Рынок нефти: обвал начался 

Вести Экономика 1 час назад
Цены на нефть рухнули почти на 3%. Похоже, участники рынка решили не дожидаться IPO Saudi Aramco и начали игру на понижение. За последние две торговые сессии потери составили около 5%. Для смеси WTI эта худшая динамика за последние 7 недель.
Продажи проходили по большому счету без каких бы то ни было важных новостей — в основном на фоне слухов. Судя по всему, рынок давно готовился к снижению, и момент наконец настал.
vestifinance.ru
В прессе начала появляться информация, что китайские власти пессимистично смотря на перспективу заключения торговой сделки с США.
Практически весь предыдущий рост цен на нефть был связан с ожиданиями успеха в переговорном процессе, но реального прогресса как не было так и нет. Вместе с тем, Китай — крупнейший потребитель и импортер нефти, а экономика страны постепенно замедляется.
vestifinance.ru
Чем сильнее будет спад в Китае, тем пагубнее будет влияние на всю мировую экономику и, соответственно, на потребление нефти. К слову, потребление алюминия в Китае в этом году может показать первое снижение за 30 лет, об этом пишет Reuters. Это подтверждает крайне слабую динамику в промышленном секторе.
Еще один фактор, который оказывал поддержку ценам на нефть — сокращение добычи со стороны ОПЕК+, однако и здесь поводов для оптимизма становится все меньше.
Очередная встреча стран-участниц состоится в начале декабря, но единого мнения по информации различных СМИ пока нет. В частности, как сообщает Reuters, Россия не готова на дополнительное сокращение добычи — максимум — сохранить ее на текущих уровнях.
Однако рынку этого недостаточно, даже при всех стараниях ОПЕК+, избыток предложения в следующем году практически гарантирован. А значит, цены будут значительно ниже.
К тому же, добыча в США обновляет исторические максимумы, при этом Штаты уже две недели подряд экспортируют больше, чем импортируют. Если ОПЕК продолжит снижать свою долю на глобальном рынке, это место вполне может занять американская нефть. Иными словами, конкуренция становится все более жесткой, а это вряд ли будет поддерживать цены.
Кроме того, постепенно ухудшаются настроения на фондовом рынке США. Если внушительная коррекция все же состоится, то рынок также пойдет вниз.
Ранее мы неоднократно писали, что нефтяные цен с высокой долей вероятности протестируют минимумы конца прошлого года, однако в последние дни крупные участники практически без новостей тащили котировки наверх, и появились сомнения, что цены все же упадут.
Технические факторы
С точки зрения технического аналитика также, похоже, что все готово для падения.
vestifinance.ru
На графике видно, что цена пробила уровень поддержки восходящего тренда и устремилась вниз.
Кроме того, котировки опустились ниже 50— и 100-дневной скользящей средней, что может привести к дальнейшим продажам.
Видео дня. Какие нарушение допускают продавцы молочки
Вести Экономика: последние новости
Рубль: что ждать от российской валюты в ближайшие дни? Рубль: что ждать от российской валюты в ближайшие дни? Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ Рубль немного снизился в начале торгов на Мосбирже Рубль немного снизился в начале торгов на Мосбирже
Комментарии100 
Теги:
Рынки , Видео , Экономика , ОПЕК , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России придумали новый орган для разгона экономики
В России придумали новый орган для разгона экономики 8
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ хочет уравнять комиссии за межбанковские переводы
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Ради газа: Германия просит Россию и Украину помириться
Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому
Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому
Видео
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Компании
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Дерипаска обратился к США
02:07
Дерипаска обратился к США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть