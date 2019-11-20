Рынок нефти: обвал начался

Цены на нефть рухнули почти на 3%. Похоже, участники рынка решили не дожидаться IPO Saudi Aramco и начали игру на понижение. За последние две торговые сессии потери составили около 5%. Для смеси WTI эта худшая динамика за последние 7 недель.

Продажи проходили по большому счету без каких бы то ни было важных новостей — в основном на фоне слухов. Судя по всему, рынок давно готовился к снижению, и момент наконец настал.

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В прессе начала появляться информация, что китайские власти пессимистично смотря на перспективу заключения торговой сделки с США.

Практически весь предыдущий рост цен на нефть был связан с ожиданиями успеха в переговорном процессе, но реального прогресса как не было так и нет. Вместе с тем, Китай — крупнейший потребитель и импортер нефти, а экономика страны постепенно замедляется.

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Чем сильнее будет спад в Китае, тем пагубнее будет влияние на всю мировую экономику и, соответственно, на потребление нефти. К слову, потребление алюминия в Китае в этом году может показать первое снижение за 30 лет, об этом пишет Reuters. Это подтверждает крайне слабую динамику в промышленном секторе.

Еще один фактор, который оказывал поддержку ценам на нефть — сокращение добычи со стороны ОПЕК+, однако и здесь поводов для оптимизма становится все меньше.

Очередная встреча стран-участниц состоится в начале декабря, но единого мнения по информации различных СМИ пока нет. В частности, как сообщает Reuters, Россия не готова на дополнительное сокращение добычи — максимум — сохранить ее на текущих уровнях.

Однако рынку этого недостаточно, даже при всех стараниях ОПЕК+, избыток предложения в следующем году практически гарантирован. А значит, цены будут значительно ниже.

К тому же, добыча в США обновляет исторические максимумы, при этом Штаты уже две недели подряд экспортируют больше, чем импортируют. Если ОПЕК продолжит снижать свою долю на глобальном рынке, это место вполне может занять американская нефть. Иными словами, конкуренция становится все более жесткой, а это вряд ли будет поддерживать цены.

Кроме того, постепенно ухудшаются настроения на фондовом рынке США. Если внушительная коррекция все же состоится, то рынок также пойдет вниз.

Ранее мы неоднократно писали, что нефтяные цен с высокой долей вероятности протестируют минимумы конца прошлого года, однако в последние дни крупные участники практически без новостей тащили котировки наверх, и появились сомнения, что цены все же упадут.

Технические факторы

С точки зрения технического аналитика также, похоже, что все готово для падения.

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На графике видно, что цена пробила уровень поддержки восходящего тренда и устремилась вниз.

Кроме того, котировки опустились ниже 50— и 100-дневной скользящей средней, что может привести к дальнейшим продажам.