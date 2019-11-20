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Мировые цены на нефть продолжают снижаться 

RT на русском 3 часа назад
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 20 ноября.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,04%, составив $55,19 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,13% — до $60,83 за баррель.
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