Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 20 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,04%, составив $55,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,13% — до $60,83 за баррель.