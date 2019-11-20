Биржи АТР снизились на новых опасениях за торговый договор Китая и США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись значительным снижением, инвесторы опасаются за перспективы торгового соглашения между США и Китаем, теперь ожидая, что на процесс урегулирования окажут воздействие народные волнения в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,78%, до 2911,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 1635,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,75%, до 26889,61 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 6722,4 пункта. Японский Nikkei 225 понизился на 0,62%, до 23148,57 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 1,3%, до 2125,32 пункта.

Инвесторы предпочитают осторожность после того, как сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта "О защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем власти Китая выразили протест. Кроме того, вечером во вторник американский президент Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.

Старший рыночный аналитик Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, принятие законопроекта может создать еще одну загвоздку для торговых переговоров.

"Возможно, Трамп рассматривает торговый договор с Пекином как более значимый, так как он планирует переизбрание и не хочет, чтобы гонконгский законопроект стал камнем преткновения", — добавил эксперт.

В Гонконге тем временем сохраняется напряжённая ситуация. В воскресенье и в ночь на понедельник на территории кампуса Политехнического университета развернулись ожесточенные столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в городе с начала июня, ситуация продолжает вызывать опасения за экономику региона.