«Газпром» назвал цену выставленных на продажу акций

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Цена размещения акций "Газпрома" его дочерним предприятием "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля, следует из материалов компании.

Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

Всего поступило 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей на покупку 850 590 751 акции (что соответствует 3,59% капитала "дочки"). Таким образом, пакет продается примерно за 187,742 миллиарда.