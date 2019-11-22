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Фондовые торги в России открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 2 2 часа назад
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 950,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,31% до отметки 1 459,27.
«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи, причем весь этот рост был обеспечен ростом акций «Газпрома»… Среднесрочно продажа казначейских акций позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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Теги:
Рынки , Михаил Поддубский , Газпром , Промсвязьбанк , Московская биржа
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