Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 950,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,31% до отметки 1 459,27.