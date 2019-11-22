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28.10
Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
+
ещё 3
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
В начале торгов в пятницу, 22 ноября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 63,70 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек и составил 70,53 рубля.
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