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Курс евро: рубль снижается к евро 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Рубль снижается к евро
Фото: Reuters
В начале торгов в пятницу, 22 ноября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 63,70 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек и составил 70,53 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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