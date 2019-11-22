Биржи АТР закрылись коррекционным ростом

Биржи АТР, кроме Китая, закрылись коррекционным ростом после двух дней снижения

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом индексов, частично отыграв падение предыдущих двух дней, при этом рост сдерживала сохраняющаяся торговая неопределенность, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,63% — до 885 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 1607,51 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,32% — до 23112,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,5%, до 26595,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,26%, до 2101,96 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6709,8 пункта.

В пятницу на рынках региона отмечались коррекционные настроения, однако рост ограничила неопределенность в торговых отношениях США и Китая. С одной стороны, на этой неделе СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. В то же время сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. На этом фоне трейдеры не исключают, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.

"Рынки ищут каких-нибудь оптимистичных сигналов о том, что ситуация в торговых переговорах между США и КНР не ухудшается. Они просто не хотят новой эскалации напряженности", — сказала агентству Блумберг аналитик Pacific Investment Management Эрин Браун (Erin Browne).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, потребительские цены в Японии в октябре поднялись на 0,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 0,3%.