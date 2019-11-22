ЦБ понизил курс доллара

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Курс доллара: официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 63,71 рубля
Прайм
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Официальный курс доллара к рублю, установленный
ЦБ РФ
на 23 ноября, — 63,7101 руб (-13,29 коп.), евро — 70,5207 руб (-17,90 коп.).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7749 рубля.
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Утром российские индексы окажутся под давлением ожидаемого падения акций "Газпрома"
Теги:
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