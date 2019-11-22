Цена биткоина упала

Цена биткоина впервые с 17 мая упала ниже $7 тыс.

Цена самой популярной криповалюты биткоин падает на 11%, впервые с 17 мая опустившись ниже 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.41 мск биткоин дешевел на 9,93% — до 7,19 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,45% — до 7,02 тысячи долларов, минутами ранее показатель опускался ниже 7 тысяч долларов.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Стоимость Ethereum снижается на 12,82% — до 149,96 доллара, Ripple — на 4,42%, до 0,2359 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 196,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 66% рынка.