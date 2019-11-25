Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
На черный день: сколько накопили россияне
На черный день: сколько накопили россияне
Личный счет
Главной российской кубышке нашли применение
Главной российской кубышке нашли применение
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Louis Vuitton приобрел Tiffany
Louis Vuitton приобрел Tiffany
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.94
70.30
70.48
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
71.42
Индексы и котировки Brent
63.66
+0.02 Золото
1458.49
–0.01 РТС
1459.62
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1026
–0.0007
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

Китай снова девальвирует юань? 

Вести Экономика + ещё 9 2 часа назад
Китай снова девальвирует юань
Фото: Reuters
Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня на 91 базисный пункт до 7,0397 юаня за доллар. Это минимум с начала месяца.
Снижение курса юаня длится непрерывно уже четыре торговые сессии подряд, хотя до этого наблюдалось укрепление и многие эксперты даже посчитали, что США и Китай в ходе переговоров смогли договориться о стабилизации валютного курса.
По итогам 2015 г. юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 г. — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 г. юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 г. — опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет.
Однако сейчас эта теория становится все менее вероятной. Да и успех торговой сделки далеко не очевиден.
В сильно раздробленном Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка стремления Трампа привлечь Китай к ответственности за годы экономического шпионажа, кибератак, принудительной передачи технологий и демпинга недорогих товаров, произведенных с помощью внушительных государственных субсидий.
Тем не менее, большинство из этих критических проблем не будут решены в соглашении первой фазы, которое фокусируется на закупках сельскохозяйственной продукции.
В то время как мировые фондовые рынки растут и падают в обморок каждый раз когда выходят новости с заголовками о торговой сделки между США и Китаем. Ситуация с самой торговой сделкой, которая была, как казалось, не за горами еще летом 2018 г., не выглядит слишком оптимистичной.
Так называемая первая часть сделки мало кого интересует, вопрос во второй фазе, и вот она выглядит все менее вероятной, к тому же обе страны толком не могут договориться и по первой части, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Китайские власти и вовсе говорят, что второй части сделки нет даже на горизонте. Более того, они утверждают, что у них нет задачи заключить ее как можно быстрее, они могут и подождать — спешит Трамп.
Вторая часть сделки сосредоточена на ключевой жалобе США о том, что Китай крадет интеллектуальную собственность США, вынуждая американские компании передавать свои технологии китайским конкурентам.
Это и не удивительно, а Трампа впереди выборы. Он, конечно же, хотел бы быть на коне, однако китайцы как раз и тянут время, они не слишком хотят видеть такого партнера.
Добавим также, ожидания рынков относительно заключения торговой сделки постепенно снижаются, осталось дождаться только, когда на фондовых площадках это отразится резким падением котировок.
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Вести Экономика: последние новости
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Рынок нефти: обвал начался Рынок нефти: обвал начался Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Комментарии 
Теги:
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На черный день: сколько накопили россияне
На черный день: сколько накопили россияне
Главной российской кубышке нашли применение
Главной российской кубышке нашли применение 1
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь 198
Louis Vuitton приобрел Tiffany
Louis Vuitton приобрел Tiffany
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Жизнь на пособие: тунеядцы разоряют Финляндию
Видео
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение