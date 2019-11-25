Китай снова девальвирует юань?

Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня на 91 базисный пункт до 7,0397 юаня за доллар. Это минимум с начала месяца.

Снижение курса юаня длится непрерывно уже четыре торговые сессии подряд, хотя до этого наблюдалось укрепление и многие эксперты даже посчитали, что США и Китай в ходе переговоров смогли договориться о стабилизации валютного курса.

По итогам 2015 г. юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 г. — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 г. юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 г. — опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет.

Однако сейчас эта теория становится все менее вероятной. Да и успех торговой сделки далеко не очевиден.

В сильно раздробленном Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка стремления Трампа привлечь Китай к ответственности за годы экономического шпионажа, кибератак, принудительной передачи технологий и демпинга недорогих товаров, произведенных с помощью внушительных государственных субсидий.

Тем не менее, большинство из этих критических проблем не будут решены в соглашении первой фазы, которое фокусируется на закупках сельскохозяйственной продукции.

В то время как мировые фондовые рынки растут и падают в обморок каждый раз когда выходят новости с заголовками о торговой сделки между США и Китаем. Ситуация с самой торговой сделкой, которая была, как казалось, не за горами еще летом 2018 г., не выглядит слишком оптимистичной.

Так называемая первая часть сделки мало кого интересует, вопрос во второй фазе, и вот она выглядит все менее вероятной, к тому же обе страны толком не могут договориться и по первой части, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Китайские власти и вовсе говорят, что второй части сделки нет даже на горизонте. Более того, они утверждают, что у них нет задачи заключить ее как можно быстрее, они могут и подождать — спешит Трамп.

Вторая часть сделки сосредоточена на ключевой жалобе США о том, что Китай крадет интеллектуальную собственность США, вынуждая американские компании передавать свои технологии китайским конкурентам.

Это и не удивительно, а Трампа впереди выборы. Он, конечно же, хотел бы быть на коне, однако китайцы как раз и тянут время, они не слишком хотят видеть такого партнера.

Добавим также, ожидания рынков относительно заключения торговой сделки постепенно снижаются, осталось дождаться только, когда на фондовых площадках это отразится резким падением котировок.