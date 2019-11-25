Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,17%, составив $57,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,25% — до $63,55 за баррель.