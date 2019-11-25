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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Мировые цены на нефть растут
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,17%, составив $57,87 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,25% — до $63,55 за баррель.
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