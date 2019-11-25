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Биржи АТР в основном растут в ожидании прогресса в торговых переговорах между США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник в надежде на прогресс в торговых переговорах между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,35% — до 2895,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,8%, до 1594,6 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,76% — до 27062,53 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,73% — до 23282,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,07%, до 2124,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6732,3 пункта.
Трейдеры обратили внимание на комментарии советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.
"Тот факт, что переговоры все еще продолжаются, является позитивным. В то же время рынки, похоже, немного устали от того, что идут постоянные позитивные комментарии со стороны официальных лиц США, а реальных признаков окончательного соглашения по-прежнему нет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Westpac FX Роберта Ренни (Robert Rennie).
Эксперт отметил, что прошло уже шесть недель с тех пор, как была достигнута принципиальная договоренность по первой части торговой сделки, но документы по-прежнему не подписаны.
Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге, где в воскресенье состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. По данным СМИ, представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получают абсолютное большинство на данных выборах.
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Теги:
Рынки , Роберт О'брайен , Reuters
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